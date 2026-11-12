İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Genç "Üniversiteli Eğitim" desteğini sürdürüyor. Değerlendirme sürecinin tamamlanması ardından yeni eğitim öğretim döneminde 125 bin üniversite öğrencisine kişi başı 20 bin TL karşılıksız eğitim desteği sağlanacak. Peki, iBB 2026 burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla öğrencilere desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda “Genç Üniversiteli Eğitim Desteği” projesiyle, kendisi veya ailesi İstanbul'da ikamet eden ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin muhtaçlık durumu değerlendirilerek nakdi destek sağlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı için başvuru süreçlerinin tamamlanmasının ardından binlerce üniversite öğrencisinin gündeminde sonuç takvimi var. Yapılan bilgilendirmeye göre, İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından, ödeme takvimine ilişkin bilgilendirmeler öğrencilere başvuru sırasında beyan ettikleri telefon numaraları üzerinden SMS yoluyla yapılacak.

İBB burs değerlendirme süreci devam ediyor! İBB 2026 burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB burs başvuruları geçtiğimiz yıl 31 Aralık 2026 tarihinde açıklanmıştı. Geçtiğimiz dönemin takvimi göz önüne alındığında, İBB burs sonuçlarının aralık ayının son haftasında ilan edilmesi bekleniyor. Genç Üniversiteli Desteği’ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.

İBB İLK TAKSİDİ NE ZAMAN YATACAK?

Destekten yararlanmaya hak kazanan öğrencilerin, toplam 20 bin TL tutarındaki eğitim yardımının ilk taksidi olan 10 bin TL’yi ocak ayının ilk haftasında hesaplarından alabilmeleri bekleniyor.

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