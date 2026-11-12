Zonguldak'ta 1 Kasım'dan bu yana kendisinden haber alınamayan 30 yaşındaki, iki çocuk babası Atakan Enes Çarşanba'yı aramak için ailesi Müge Anlı'ya başvurmuştu. Çarşanba'dan günler sonra acı haber geldi. Peki, Atakan Enes Çarşanba ’ya ne oldu, nasıl öldü?

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Zonguldak'ta yaşayan 30 yaşındaki Atakan Enes Çarşanba, 1 Kasım'da ortadan kayboldu. İki çocuk babası Atakan'dan günlerdir haber alamayan eşi ve ablası, Müge Anlı'ya başvurdu. Kaybolduğu günden beri telefonunun kapalı olduğunu belirten aile, Atakan'ın başına kötü bir şey gelmiş olmasından endişe ettiklerini dile getirdi. Atakan'ın yasaklı madde kullandığını öne süren ailesi, kayboluşunun arkasında arkadaşlarının olabileceğine dikkat çekti.

EVİNİN ÇATI KATINDA ÖLÜ BULUNDU

Canlı yayınlar ardından Enes Çarşanba'dan acı haber geldi. Kayıp genci bulmak amacıyla yürütülen çalışmalar sırasında polis ekipleri, Atakan Enes Çarşanba’yı evinin çatı katında hareketsiz halde buldu. Yapılan ilk kontrollerde 11 gündür kayıp olan genç adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Duvara yaslanmış şekilde ölü bulunduğunu açıklanan Çarşanba'nın kesin ölüm nedeni Adli Tıp Raporu ardından belli olacak.

Müge Anlı’da aranan Atakan Enes Çarşanba’dan acı haber! Atakan Enes Çarşanba ’ya ne oldu, nasıl öldü?

CANLI YAYINDA UYUŞTURUCU VE VİDEO İDDİASI

Programda Atakan’ın arkadaşlarından Selçuk'un dile getirdiği iddialar gündem olmuştu. Atakan'ı son gören kişilerden biri olduğu belirtilen Selçuk, Atakan'ın kaybolduğu gece arkadaşlarıyla alkol almak için buluştuklarını, buluştuğu kişilerin kendisine araç içerisinde uyuşturucu madde kullandırdığını, bilincinin yerinde olmadığı sırada arka koltuğa alındığını ve eline bir madde sürülerek videosunun çekildiğini ileri sürmüştü.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Selçuk'un açıklamalarının ardından şüphelerin yöneldiği isimlerden Yiğitcan da Zonguldak'tan canlı yayına bağlandı. Selçuk'un anlattığı olayların içinde bulunmadığını söyleyen Yiğitcan, onunla aynı arabada ya da yan yana gelmediğini belirtti.

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