24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırlıklar sürerken öğrenciler ve veliler, okulların çalışma takvimini araştırmaya başladı. Türkiye genelinde her yıl düzenlenen kutlama ve etkinliklerin bu yıl hafta içine denk gelmesi, eğitim öğretim faaliyetlerinin nasıl devam edeceği sorusunu gündeme getirdi. Öğretmenler Günü'nde okulların açık olup olmayacağı ve yarım gün tatil uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor.

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Öğretmenler Günü, 2026 yılında 24 Kasım Salı günü kutlanacak. Kasım ara tatilinin ardından eğitim öğretime devam edecek öğrenciler, Öğretmenler Günü dolayısıyla ders programında değişiklik yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Okullarda düzenlenecek etkinliklerin yanı sıra 24 Kasım resmi tatil mi merak ediliyor.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Türkiye'de her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü, 2026 yılında Salı gününe denk geliyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü, resmi tatil günleri arasında yer almıyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında 24 Kasım için tam gün veya yarım gün tatil uygulaması bulunmuyor. Bu nedenle 24 Kasım 2026 Salı günü kamu kurumları, özel sektör işletmeleri ve eğitim kurumlarında normal çalışma düzeni devam edecek.

Öğretmenler Günü'nün resmi tatil olmaması nedeniyle kamu kurumlarında ve özel sektör iş yerlerinde olağan mesai saatleri geçerli olacak. Bankalar, hastaneler, kargo şirketleri ve diğer hizmet kuruluşları da normal çalışma programlarını sürdürecek.

24 Kasım öğretmenler günü resmi tatil mi, okullar açık mı?

24 KASIM OKULLAR TATİL Mİ, AÇIK MI?

24 Kasım 2026 Salı günü okullar açık olacak ve eğitim öğretim faaliyetleri devam edecek. Öğretmenler Günü resmi tatil kapsamında bulunmadığı için ilkokul, ortaokul ve liselerde normal ders programı uygulanacak. Öğrenciler, 16 Kasım Pazartesi günü başlayıp 20 Kasım Cuma günü sona erecek birinci dönem ara tatilinin ardından 23 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. Ara tatilin hemen ertesi gününe denk gelen Öğretmenler Günü'nde de okullar açık olacak.

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