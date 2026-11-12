Bir Başkadır oyuncuları ve karakterleri! Bir Başkadır 2. sezon oyuncu kadrosu

Bir Başkadır oyuncuları ve karakterleri, dizinin ikinci sezonunun Netflix'te yayınlanmasıyla yeniden gündeme geldi. Berkun Oya'nın yazıp yönettiği yapım, altı yıllık aranın ardından yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. İlk sezondan tanınan oyuncuların yanı sıra yeni isimlerin de yer aldığı dizinin oyuncu kadrosu merak ediliyor.

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Bir Başkadır, 12 Kasım 2026 Perşembe günü ikinci sezonuyla geri döndü. Toplam dört bölümden oluşan yeni sezonda farklı hayatlara sahip karakterlerin hikayesi devam ediyor. Öykü Karayel, Defne Kayalar, Fatih Artman ve Funda Eryiğit'in yeniden rol aldığı dizinin kadrosuna yeni oyuncular katıldı.

BİR BAŞKADIR OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Bir Başkadır dizisinin ikinci sezonunda ilk sezondan tanınan karakterler yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Öykü Karayel, Meryem karakterini canlandırırken Defne Kayalar psikiyatrist Peri rolüyle hikayede yer alıyor. Fatih Artman, Meryem'in ağabeyi Yasin'i, Funda Eryiğit ise Yasin'in eşi Ruhiye'yi canlandırıyor. İlk sezonda Meryem ile Peri arasındaki görüşmeler, karakterlerin farklı hayatlarını ve karşılaştıkları sorunları ortaya koyuyordu. Altı yıllık aranın ardından hazırlanan ikinci sezonda karakterlerin hayatlarında yaşanan değişimler ve yeni karşılaşmalar ele alındı.

Bir Başkadır oyuncuları ve karakterleri! Bir Başkadır oyuncu kadrosu

Dizinin ikinci sezon oyuncuları arasında Onur Saylak, Nur Sürer, Cihat Süvarioğlu, Gökhan Yıkılkan, Oğulcan Arman Uslu, Eda Akalın, İdil Çelik, Cemre Zişan Sağbır ve Göktuğ Yıldırım bulunuyor. Dizinin senaristi ve yönetmeni Berkun Oya ise bu sezon oyuncu kadrosunda da yer aldı.

Öykü Karayel: Meryem

Defne Kayalar: Peri

Fatih Artman: Yasin

Funda Eryiğit: Ruhiye

Gökhan Yıkılkan: Hilmi

Bir Başkadır oyuncuları ve karakterleri! Bir Başkadır oyuncu kadrosu

BİR BAŞKADIR 2. SEZON OYUNCU KADROSU

Bir Başkadır, ilk kez 12 Kasım 2020 tarihinde Netflix'te yayınlandı. Berkun Oya'nın yazıp yönettiği sekiz bölümlük ilk sezonun oyuncu kadrosunda Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Defne Kayalar, Tülin Özen, Alican Yücesoy, Nesrin Cavadzade, Derya Karadaş, Bige Önal, Settar Tanrıöğen, Öner Erkan ve Gökhan Yıkılkan gibi isimler yer aldı.

12 Kasım 2026'da yayınlanan ikinci sezonun oyuncu kadrosunda ise Öykü Karayel, Defne Kayalar, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Onur Saylak, Berkun Oya, Cihat Süvarioğlu, Gökhan Yıkılkan, Oğulcan Arman Uslu, Eda Akalın, İdil Çelik, Cemre Zişan Sağbır, Göktuğ Yıldırım ve Nur Sürer bulunuyor.

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