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Bir Başkadır 2. sezon ne zaman? Tanıtım fragmanının ardından gündemde

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Bir Başkadır 2. sezon ne zaman? Tanıtım fragmanının ardından gündemde
Başlık ResmiBir Başkadır 2. sezon ne zaman? Tanıtım fragmanının ardından gündemde

Bir Başkadır 2. sezon yayın tarihi, Netflix'in yeni sezon tanıtım fragmanını paylaşmasıyla gündeme geldi. Berkun Oya'nın yazıp yönettiği dizi, altı yıllık aranın ardından yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Öykü Karayel, Defne Kayalar, Fatih Artman ve Funda Eryiğit'in yer aldığı yapımın yayın takvimi, bölüm sayısı ve oyuncu kadrosu merak ediliyor.

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İrem Özcan
İREM ÖZCAN

Netflix'in 2020 yılında yayınladığı Bir Başkadır dizisi, ikinci sezonuyla ekranlara dönüyor. Berkun Oya imzalı yapımın yeni sezonundan paylaşılan fragmanda Meryem ve Peri karakterleri yeniden izleyici karşısına çıktı. İlk sezonun ardından uzun bir ara veren dizinin yeni bölümlerine ilişkin yayın tarihi ve oyuncu kadrosu açıklandı.

BİR BAŞKADIR 2. SEZON NE ZAMAN?

Netflix'in yerli yapımları arasında bulunan Bir Başkadır, ilk sezonunun yayınlanmasından altı yıl sonra yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin ikinci sezonu için hazırlıklar 2025 yılında başladı. Bir Başkadır 2. sezon, 12 Kasım 2026 Perşembe günü Netflix'te yayınlanacak.

İkinci sezonun senaryosunu ve yönetmenliğini ilk sezonda olduğu gibi Berkun Oya üstleniyor. Yapımcılığını Evrim Zeybek, Ali Farkhonde ve Berkun Oya'nın yürüttüğü dizi, KREK Film tarafından hazırlanıyor.

Bir Başkadır 2. sezon ne zaman? Tanıtım fragmanının ardından gündemde
Başlık ResmiBir Başkadır 2. sezon ne zaman? Tanıtım fragmanının ardından gündemde

BİR BAŞKADIR 2. SEZON OYUNCU KADROSU

Bir Başkadır'ın ikinci sezonunda ilk sezondan tanınan oyuncuların önemli bir bölümü yeniden kamera karşısına geçti. Başrolünde Öykü Karayel'in yer aldığı yapımda Defne Kayalar, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Onur Saylak ve Nur Sürer de oyuncu kadrosunda bulunuyor.

Bir Başkadır 2. sezon oyuncuları:

Öykü Karayel

Defne Kayalar

Fatih Artman

Funda Eryiğit

Onur Saylak

Berkun Oya

Cihat Süvarioğlu

Gökhan Yıkılkan

Oğulcan Arman Uslu

Eda Akalın

İdil Çelik

Cemre Zişan Sağbır

Göktuğ Yıldırım

Nur Sürer

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