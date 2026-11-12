Ara tatil yarın başlıyor! Kasım ara tatili ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?
Milyonlarca öğrenci için birinci dönemin ilk ara tatili yarın başlayacak. Hafta sonlarının da eklenmesiyle birlikte 7 günlük tatil uzayacak. Uzmanlar ise bu süreçte öğrencilerin dinlenmeye ve sosyal aktivitelere zaman ayırırken öğrendiklerini pekiştirmek amacıyla ders tekrarlarını da ihmal etmemelerini öneriyor. Peki, kasım ara tatili ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?
Ara tatil tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvimle duyurulmuştu. 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci ara tatili yarın başlıyor. Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte 9 günlük tatile çıkacak. Birinci dönem ara tatili, 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak, 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Ara tatilin ardından öğrenciler, 23 Kasım'da tekrar ders başı yapacak.
2.ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bu senenin eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek.
İkinci dönem, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü son bulacak.
14 Eylül'de başlayan 2026-2027 eğitim öğretim dönemi, 25 Haziran 2027'de tamamlanacak.