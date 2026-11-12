UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Millî Takım, 5. maçında İzmir'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de Belçika ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi en çok araştırılan konulardan biri de Gürsel Aksel Stadyumu'nun konumu oldu. Peki, Gürsel Aksel Stadyumu nerede, kapasitesi ne kadar?

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Türkiye-Belçika karşılaşmasına ev sahipliği yapacak Gürsel Aksel Stadyumu'nun konumu, kapasitesi ve teknik özellikleri futbolseverler tarafından araştırılıyor. İzmir'de bulunan ve Göztepe Spor Kulübü'nün iç saha maçlarını oynadığı stat, modern mimarisi ve altyapı olanaklarıyla dikkat çekiyor. Peki, Gürsel Aksel Stadyumu nerede, hangi takıma ait ve kaç seyirci kapasiteli?

GÜRSEL AKSEL STADYUMU TARİHİ

ISONEM Park Gürsel Aksel Stadyumu İzmir'in Konak ilçesinde bulunan 23.376 izleyici kapasiteli çok amaçlı stadyumdur. Ev sahibi Göztepe futbol takımının eski stadı ve eski tesisleri olan ana merkez yıkılarak aynı arazi üzerine inşa edildi.

1942 yılında inşası başlayan ve 1949 yılında açılışı yapılan Göztepe Stadı'na 1978 yılında hayatını kaybeden futbolcu ve kaptan Gürsel Aksel'in ismi verildi. 23 Kasım 1978 sonrası stadın ismi Göztepe Gürsel Aksel Stadı oldu.

İzmir'in merkezi bir konumunda yer alan stadyuma şehrin pek çok yerinden ulaşılabilir. Feribot, vapur, metro, tramvay, taksi, otobüs, dolmuş ile ulaşım olanağı vardır.

Milli maçın oynandığı yer Gürsel Aksel Stadyumu nerede, kapasitesi ne kadar?

STADYUMA GETİRİLMEMESİ GEREKEN BELGELER

Taraftarlarımızın aşağıdaki madde ve materyalleri stadyuma getirmemeleri gerekmektedir:

• Silahlar, kesici ve delici aletler ile yaralama amacıyla kullanılabilecek materyaller.

• Yanıcı, patlayıcı ve piroteknik maddeler; meşale, havai fişek, maytap ve sis bombaları.

• Lazer cihazları ve müsabakanın güvenliğini tehlikeye düşürebilecek diğer materyaller.

• Hakaret, tehdit, ayrımcılık veya nefret içeren pankart, bayrak, sembol ve görseller.

• Çanta, şemsiye, şişe, powerbank, bozuk para, megafon, bayrak sopası ve benzeri eşyalar için müsabakaya özel olarak duyurulacak kabul koşullarını stadyuma gelmeden önce kontrol ediniz.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÖZGE ÜLGER YİĞİT Kaynak: HABER MERKEZİ

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