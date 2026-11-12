nes Ünal, A Milli Futbol Takımı'nın Belçika maçı kadrosuna dahil edildi. Milli futbolcunun yeniden aday kadroya çağrılmasıyla birlikte kariyeri merak konusu oldu. Enes Ünal'ın yaşı, memleketi ve hangi takımda oynadığı araştırılıyor.

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A Milli Futbol Takımı'nın Belçika karşılaşması için açıklanan aday kadrosunda Enes Ünal da yer aldı. Uzun süredir Avrupa'da futbol kariyerini sürdüren golcü oyuncu, yeniden milli takıma davet edildi. Bu gelişmenin ardından Enes Ünal'ın hayatı ve forma giydiği takımlar yeniden gündeme geldi.

ENES ÜNAL KİMDİR?

Enes Ünal, 10 Mayıs 1997 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Santrafor mevkisinde görev yapan Ünal, futbol hayatına küçük yaşlarda başladı. Eski futbolcu Mesut Ünal'ın oğlu olan Enes Ünal, 2006 yılında Küçükköyspor'da futbola adım attıktan sonra Bursaspor altyapısına katıldı. Genç yaş kategorilerinde gösterdiği performansla dikkat çeken futbolcu, 2013 yılında Bursaspor'un A takımına yükseldi. 25 Ağustos 2013 tarihinde Galatasaray'a karşı oynanan Süper Lig karşılaşmasında gol atarak ligin o dönemdeki en genç golcüsü oldu. Bu performansının ardından Avrupa kulüplerinin takibine giren Ünal, 2015 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'ye transfer edildi. Genç futbolcu, İngiltere ekibine transferinin ardından Avrupa'nın farklı liglerinde kiralık olarak forma giyerek profesyonel kariyerini sürdürdü.

Enes Ünal kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?

Manchester City döneminde Genk, NAC Breda ve Twente formalarını giyen Enes Ünal, özellikle Hollanda'da gösterdiği performansla öne çıktı. 2017 yılında İspanya'nın Villarreal takımına transfer olan futbolcu, daha sonra Levante ve Real Valladolid'de kiralık olarak oynadı. 2020 yılında Getafe'ye katılan Ünal, 2021 ve 2022 sezonunda La Liga'da 16 gol, 2022 ve 2023 sezonunda ise 14 gol kaydetti. Milli takım düzeyinde ise Türkiye'nin farklı yaş gruplarında görev aldıktan sonra 31 Mart 2015 tarihinde Lüksemburg karşısında ilk kez A Milli Takım formasını giydi. A Milli Takım'daki ilk gollerini 17 Kasım 2019'da Andorra karşısında kaydeden Ünal, 2026 yılında Sergen Yalçın yönetimindeki milli takım kadrosuna yeniden davet edildi.

Enes Ünal kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?

ENES ÜNAL HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Enes Ünal, 2026 yılı itibarıyla İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'de forma giyiyor. Milli futbolcu, 2024 yılında İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth'a transfer olmuş ve İngiliz kulübüyle dört yıllık sözleşme imzalamıştı. Bournemouth kariyerinde yaşadığı sakatlıkların ardından yeniden sahalara dönen Ünal, 2025 ve 2026 sezonunda takımına katkı sağladı. Daha sonra eski kulübü Getafe'ye transfer olarak İspanya'ya geri döndü. İspanya'daki futbol kariyerini sürdüren golcü oyuncu, 2026 ve 2027 sezonunda Getafe'nin hücum hattındaki isimler arasında yer alıyor.

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