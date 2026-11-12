A Millî Takım'da Sergen Yalçın'ın Belçika planı: İlk 11'ini büyük ölçüde belirledi

A Millî Takım’ın hocası Sergen Yalçın’dan pozitif mesajlar. Hedefi Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası olarak gösterse de Uluslar Ligi’ndeki durumu da önemsediğini belirten Yalçın, “Yeni bir döneme giriyoruz. Uluslar Ligi’nde tablo kötü olsa da biz bunu Belçika galibiyetiyle iyiye çevirmek istiyoruz. Bizim Çocuklara sabır gösterilmeli ve sonuna kadar destek verilmeli” dedi. A Millî Takım’ın başında ilk sınavına çıkacak olan Teknik Direktör Sergen Yalçın, Belçika karşılaşmasında sahaya süreceği ilk 11’i büyük ölçüde netleştirdi

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A Millî Takım’da Vincenzo Montella sonrası Sergen Yalçın dönemi başladı. Türk futbolunun önemli ismi adına bu ilk olacak. 4 yıllık anlaşma yapılan Yalçın hedefi Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası olarak gösterse de Uluslar Ligi’ndeki durumu da önemsiyor. Yalçın, ilk sınavını bugün İzmir’de Belçika karşısında verecek. Sergen Hoca, Uluslar Ligi’nde 4 maçta 0 çeksek de umudumuzu sonuna kadar korumamız gerektiği görüşünde. A Ligi’nde kalmamız gerektiğini belirten Yalçın “Belçika maçı için tek ihtimalli maç olarak görüyoruz” dedi.

MENTAL DESTEK VERDİK

Yeni bir döneme girdiklerini ifade eden Sergen Hoca, “Kaliteli oyunculardan kurulu bir millî takımımız var. Önemli olan bu kaliteyi sahaya yansıtmamız ve sonuç almamız gerekiyor. Mental olarak da oyuncular üzerinde olumsuz bir hava vardı ve bunu dağıtmaya çalıştık. Belçika’yı yendiğimiz takdirde gerek en iyi dördüncülük gerekse üçüncülük için şansımız devam edecek. Bu bilinç içerisinde mücadelemizi vereceğiz. İzmir’deki taraftardan ricamız Bizim Çocuklara sonuna kadar sabır gösterip destek vermeleri. Güzel şeyler olacak” diye konuştu.

Sergen Yalçın

ZAAFI SON 15 DAKİKA

Uluslar Ligi’ndeki bugünkü rakibimiz Belçika, Dünya Kupası’nda çeyrek finalde İspanya’ya elenince Rudi Garcia’yla yollarını ayırdı ve temmuzda Mark van Bommel’i getirdi. Hollandalı teknik adamla Uluslar Ligi’nde 4 maçta 2 galibiyet, 2 yenilgi aldı. Van Bommel’in formülü, topu hızlı geri kazanıp oyunu domine etmek. Kâğıt üzerindeki sistem 4-3-3, ancak Van Bommel maça göre şekil değiştirebiliyor. Takımın kalbi orta saha. Kaptan Youri Tielemans, 35 yaşındaki Kevin De Bruyne ve Belçika basınının keşfi olarak gördüğü Romeo Lavia oyunu kuruyor.

ÖNDE BASKI ÖNEMLİ

Belçika’nın en dikkati çeken zaafı maç sonları. Grupta kalesinde gördüğü 5 golün tamamı 77. dakikadan sonra geldi. Fransa, deplasmanda oynadığı maçı 88. dakikada attığı golle kazandı. Paris’te ise ilk yarıyı 1-0 geride kapattıktan sonra 77 ile 90+1. dakikalar arasında 4 gol attı. Yüksek tempolu pres oyunu, takımı son bölümde fiziksel olarak düşürüyor. Savunmada da sorun var. Debast ve De Winter’in yokluğunda yük, 33 yaşındaki Brandon Mechele’nin omzunda. Fizik olarak sonlarda düşen takım önde baskıya dayanamıyor ve hızlı koşularda defans arkasında açık veriyor.

Türkiye - Belçika

DOKU DÖNDÜ AMA…

Belçika İzmir’e önemli eksiklerle geliyor. Kaleci Thibaut Courtois, Van Bommel’le anlaşarak millî takıma bir süre ara verdi. Orta sahanın gücü Amadou Onana, Dünya Kupası’nda çapraz bağlarından sakatlandı. Stoper Zeno Debast ile hücum oyuncuları Lois Openda ve Malick Fofana da sakat. Milan’da forma giyen Koni De Winter ise süre alamamasına tepki gösterip daveti reddetti. Jeremy Doku, sakatlığı nedeniyle eylül ve ekimdeki 4 maçı kaçırdıktan sonra kadroya döndü.

ARAL ŞİMŞİR KADRODAN ÇIKARILDI

A Millî Takım’da Belçika ve Fransa maçları öncesi sakatlık haberi geldi. Aral Şimşir’in sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı ve tedavisine kulübünde devam etmesinin daha uygun bulunduğu ifade edildi.

MUHTEMEL KADROLAR

Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Merih, Ozan, Zeki, Salih, Hakan, Arda, Barış, Oğuz, Enes.

Belçika: Lammens, De Cuyper, Mechele, Ngoy, Castagne, Raskin, Tielemans, De Bruyne, Doku, Lukebakio, De Ketelaere.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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