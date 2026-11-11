Beyin felci oldu hayalinden vazgeçmedi! Engelli Aykut Hayta’dan büyük başarı: Cin Ali ile başladı, şimdi her şeyi çiziyor

“RESİM YAPABİLMESİ İNANILMAZ”

Hayta'nın resimlerinin çok beğenildiğini söyleyen Doğan “Kendisi daha çok doğa resimleri yapmayı seviyor. Bunun dışında figüratif çalışmaları da var. Resimleri sergiye çıkarıyoruz. Aykut, bu resimler sergilendikten sonra fotoğrafları bazen katılımcılara hediye ediyor. 8 sene önce Aykut ile resim çizmeye 'Cin Ali' ile başladık. İlk tablolar ile şimdiki tablolar arasında çok büyük bir sanatsal farklılık var. Beyin felci olduğu halde resim yapabilmesi inanılmaz bir durum. Kendisi sol elini kullanabiliyor ve engel durumundan dolayı bazen kasılmaları oluyor” dedi.