Beyin felci oldu hayalinden vazgeçmedi! Engelli Aykut Hayta’dan büyük başarı: Cin Ali ile başladı, şimdi her şeyi çiziyor
Adana'da doğuştan serebral palsi hastası olan 32 yaşındaki Aykut Hayta, resim çizerek hayali için bir adım attı. Resim öğretmeni olmayı hayal eden Aykut, çizdiği resmilerle sergiye katılırken, öğretmeni "8 sene önce Aykut ile resim çizmeye 'Cin Ali' ile başladık. İlk tablolar ile şimdiki tablolar arasında çok büyük bir sanatsal farklılık var. Beyin felci olduğu halde resim yapabilmesi inanılmaz bir durum” dedi.
HAYALİ RESİM ÖĞRETMENİ OLMAK
Adana'da yaşayan doğuştan serebral palsi hastası Aykut Hayta (32), 8 yıl önce resim eğitimi almaya başladı. Resim çizerek hem yeteneğini geliştiren hem de kendisini sanat yoluyla ifade eden Hayta, bugüne kadar çizdiği eserlerle hem kişisel hem de karma sergilere katıldı. Resim öğretmeni Zeynep Doğan'dan aldığı eğitimle birlikte kendisini geliştiren Aykut’un hayal, resim öğretmeni olmak.
KENDİ KENDİNE ÖĞRENDİ
Resim öğretmeni Zeynep Doğan, öğrencisinin hastalığının doğuştan geldiğini belirterek şöyle konuştu:
Normalde Adana'nın bir köyünde yaşıyorlardı fakat hem tedavisi hem de eğitimi için ailesiyle birlikte merkeze taşındı. Merkeze geldikten sonra rehabilitasyon için okulumuza geldi. 8 senedir bizimle. Benimle resim dersine katılıyor. Aynı zamanda diğer öğretmenleriyle akademik derslere katılıyor. Aykut ile yaklaşık 8 senedir resim çalışması yapıyoruz. Kendisinin bir hayali var. Bu hayal için kendi kendine okuma yazma öğrendi. Liseyi açıktan bitirerek üniversite okumak istiyor. Sonrasında benim gibi resim öğretmeni olmak istiyor.
“RESİM YAPABİLMESİ İNANILMAZ”
Hayta'nın resimlerinin çok beğenildiğini söyleyen Doğan “Kendisi daha çok doğa resimleri yapmayı seviyor. Bunun dışında figüratif çalışmaları da var. Resimleri sergiye çıkarıyoruz. Aykut, bu resimler sergilendikten sonra fotoğrafları bazen katılımcılara hediye ediyor. 8 sene önce Aykut ile resim çizmeye 'Cin Ali' ile başladık. İlk tablolar ile şimdiki tablolar arasında çok büyük bir sanatsal farklılık var. Beyin felci olduğu halde resim yapabilmesi inanılmaz bir durum. Kendisi sol elini kullanabiliyor ve engel durumundan dolayı bazen kasılmaları oluyor” dedi.
“HASTALIĞIM ENGEL DEĞİL”
Aykut Hayta ise “8 yıldır Zeynep hocamla birlikte çalışıyoruz. Zeynep hocayla çalışmalar yapıyoruz. Serebral palsi hastalığı resim yapmama engel değil. İlerde resim öğretmeni olmak istiyorum" diye konuştu.