Facianın yıl dönümü: Gürcistan'da düşen uçakla ilgili neler biliniyor?

Hava Kuvvetleri'ne ait C-130E tipi askeri kargo uçağının Gürcistan sınırları içinde düşmesi sonucu 20 askerin şehit olduğu facianın üzerinden bir yıl geçti. MSB, aradan geçen sürede sabotaj-müdahale iddialarını yalanladı. Envantere 2010’da giren 57 yaşındaki Amerikan yapımı uçağın havada neden üç parçaya ayrılarak düştüğü halen araştırılıyor.

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Türk Hava Kuvvetleri’ne ait 68-1609 kuyruk numaralı C-130E Hercules tipi askerî kargo uçağının Gürcistan sınırında düşmesi ve 20 personelin şehit olmasının üzerinden tam bir yıl geçti.

Olayın yıl dönümünde akıllardaki sorular tazeliğini korurken, Millî Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiler ve yürütülen teknik incelemeler ışığında facianın meydana geliş sebebi aydınlatılmaya çalışıyor.

ZAFER DÖNÜŞÜ KAHREDEN OLAY

Acı olay, 11 Kasım 2025 günü meydana geldi. Kayseri 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’na ait C-130E tipi kargo uçağı, sabah saatlerinde Azerbaycan’ın Gence kentine personel ve malzeme nakli gerçekleştirdi.

Uçak, Bakü’deki Zafer Günü etkinliklerinde görev yapan F-16’ların 10 kişilik bakım ekibi ile uçuş mürettebatını almak üzere saat 13.15’te Gence’den kalkış yaptı. Uçakta mühimmat bulunmuyordu; sadece personel ve uçak bakım malzemeleri vardı.

Facianın yıl dönümü: Gürcistanda düşen uçakla ilgili neler biliniyor?

Saat 13.50’de Tiflis Hava Trafik Kontrol Merkezi ile son telsiz temasını kuran uçakla radar ve radyo irtibatı kesildi. Uçakla, Gürcistan hava sahasına girişinden 27 dakika sonra irtibat kesilmiş oldu. Uçağın yaklaşık 24.000 feet irtifada seyir halindeyken havada parçalandığı ve Tiflis'in güneyinde, Gürcistan sınırında düştüğü belirlendi. Arama-kurtarma çalışmaları sonucunda 20 personelin şehit olduğu netleşti.

AZOT TÜPÜ, SABATOJ, PERVANE KOPMASI... HEPSİ YALANLANDI

Kazanın ardından kamuoyunda ve basında çıkan birtakım iddialara MSB ve teknik inceleme heyetinden kesin yalanlama geldi. "Azot tüpü patlaması" haberlerinin gerçekleri yansıtmadığı ifade edildi.

Facianın yıl dönümü: Gürcistanda düşen uçakla ilgili neler biliniyor?

Yapılan olay yeri ve enkaz incelemelerinde ulaşılan resmi bulgular MSB'nin farklı tarihlerde yaptığı açıklamalarında yer aldı:

- Jandarma Kriminal Laboratuvarı raporları ve teknik incelemeler sonucunda enkaz numunelerinde herhangi bir patlayıcı madde, mühimmat isabeti, sabotaj izi veya yangın hızlandırıcıya rastlanmadı.

- Uçakta sabitlenmiş halde bulunan ve patlayıcı özelliği olmayan Halon gazlı 19 kg'lık iki adet yangın söndürücünün enkazda tamamen sağlam ve darbesiz şekilde bulunduğu açıklandı.

- Kaza anına kadar motorların ve pervanelerin sorunsuz çalıştığı, kamuoyunda konuşulan "pervane kopması" gibi bir durumun yaşanmadığı belgelendi.

- (Uçuş Veri Kayıt Cihazı) Kaza anına kadar sistemlerde veya mürettebat konuşmalarında hiçbir anormallik tespit edilmedi. Kuyruk konisinin gövdeden kopmasıyla veri kablolarının aniden kesildiği ve olayın çok ani geliştiği anlaşıldı.

Facianın yıl dönümü: Gürcistanda düşen uçakla ilgili neler biliniyor?

EN MUHTEMEL SENARYO

Yapılan yapısal hasar analizleri ve laboratuvar incelemelerinde olayın gerçekleşme şekline dair en güçlü muhtemel senaryo üzerinde duruluyor.

Değerlendirmelere göre; kanat üstünde bulunan dinghy (can salı) yuvalarından birinin, yanıcı/patlayıcı olmayan karbondioksit gazlı tüpüyle birlikte yerinden çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.

Bakanlığa göre yuvadan kopan bu parçanın yüksek süratle sol kuyruk-gövde bölgesine ve dikey stabilizeye çarparak uçakta telafisi imkânsız bir yapısal hasara yol açtığı, uçağın bu nedenle kontrolünü kaybederek havada parçalandığı üzerinde duruluyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı koordinesinde yürütülen kaza kırım incelemesi; Kayseri 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü, Eskişehir 1’inci Hava Bakım, TUSAŞ, MKE ve Jandarma birimlerinin katılımıyla sürdürülüyor.

Uzmanlar, nihai raporun hazırlanmasının 2 yılı bulabileceğini ifade ediyor. Bakanlık kesin kaza nedenini içeren nihai raporu laboratuvarlardaki metalürjik incelemelerin tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşacak.

Facianın yıl dönümü: Gürcistanda düşen uçakla ilgili neler biliniyor?

KAZADA ŞEHİT DÜŞEN ASKERLER

Düşen uçakta şehit olan askerlerin kimlikleri şu şekilde:

"Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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