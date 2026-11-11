Ünlü şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybettiği gece yaşananlara ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yakın arkadaşı olan ve olay gecesi evde bulunan Sultan Nur Ulu'nun dosyadaki sıfatı değişti. Daha önce iki kez tanık olarak dinlenen Ulu, bu kez sanık olarak hakim karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ulu hakkında üç ayrı suçlama bulunuyor.

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Güllü'nün hayatını kaybettiği gece evde bulunan ve olayın en yakın tanıklarından biri olarak gösterilen Sultan Nur Ulu, soruşturma kapsamında daha önce iki kez yeminli ifade verdi. Ulu, 3 ve 24 Ekim 2025 tarihlerinde verdiği ifadelerde, Güllü'nün düşme anını görmediğini ve o sırada aynaya baktığını söyledi.

Güllü dosyasında dengeleri değiştiren gelişme! 3 ayrı suçlamayla hakim karşısına çıkacak

Ancak yaklaşık iki ay sonra ifadesini değiştiren Ulu, bu kez Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini öldürdüğünü iddia etti. Birbiriyle çelişen beyanlar, soruşturma dosyasında yeni bir sürecin başlamasına neden oldu.

Güllü dosyasında dengeleri değiştiren gelişme! 3 ayrı suçlamayla hakim karşısına çıkacak

İKİ FARKLI İFADE NEDENİYLE YALAN TANIKLIK SUÇLAMASI

Savcılık, Sultan Nur Ulu'nun ilk iki yeminli ifadesinin gerçeği yansıtmadığı değerlendirmesinde bulundu. Bu kapsamda Ulu hakkında yalan tanıklık suçlamasıyla işlem başlatılarak cezalandırılması talep edildi. Böylece Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada tanık olarak dinlenen Ulu, bu kez sanık sıfatıyla yargılanacak.

Güllü dosyasında dengeleri değiştiren gelişme! 3 ayrı suçlamayla hakim karşısına çıkacak

GİZLİ SES KAYDI İDDİASIYLA HAKKINDA İKİNCİ SUÇ DUYURUSU

ATV Haber'den Şükran Uslu'dan verdiği bilgiye göre Sultan Nur Ulu hakkındaki suçlamalar yalan tanıklık iddiasıyla sınırlı değil. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve avukatı Merve Uçanok da Ulu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Şikayetin gerekçesini, telefon üzerinden ve yüz yüze gerçekleştirilen görüşmelerin tarafların bilgisi ve rızası dışında kaydedilerek üçüncü kişilerle paylaşıldığı iddiası oluşturdu. Gülter ve avukatı, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçlaması kapsamında soruşturma yürütülmesini ve Ulu'nun cezalandırılmasını talep etti.

Güllü dosyasında dengeleri değiştiren gelişme! 3 ayrı suçlamayla hakim karşısına çıkacak

GÜLLÜ'NÜN KARDEŞİ DE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Sultan Nur Ulu hakkındaki bir diğer suç duyurusu ise Güllü'nün kardeşi ve avukatı Şermin Tankut tarafından yapıldı. Tankut'un başvurusunda izinsiz ses kaydı alınması, şantaj ve avukatlık görevinin yerine getirilmesini engellemeye yönelik girişim iddiaları yer aldı.

Öte yandan Güllü'nün oğlunun avukatı Rahmi Çelik de tartışma konusu olan ses kayıtlarına ilişkin hazırlanan raporu savcılığa sundu. Böylece Ulu hakkındaki suçlamalarla ilgili soruşturma dosyasına yeni iddialar da eklendi.

SULTAN NUR ULU 11 KASIM'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Güllü'nün şüpheli ölümünün ardından verdiği çelişkili ifadeler ve gizli ses kaydı iddialarıyla gündeme gelen Sultan Nur Ulu'nun, hakkındaki suçlamalar kapsamında 11 Kasım'da hakim karşısına çıkması bekleniyor. Güllü dosyasında tanık olarak başlayan sürecin sanık sıfatıyla devam edecek olması, soruşturmanın dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı.

Güllü dosyasında dengeleri değiştiren gelişme! 3 ayrı suçlamayla hakim karşısına çıkacak

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