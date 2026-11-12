Güneşin Doğduğu Yer yeni bölümü, 12 Kasım 2026 ATV yayın akışında yer almadı. Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine'nin başrollerini paylaştığı dizinin yayın takviminde yapılan değişiklik dikkat çekti. İzleyiciler, "Güneşin Doğduğu Yer neden yok, yeni bölüm ne zaman?" sorularına cevap arıyor.

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ATV ekranlarında perşembe akşamları izleyiciyle buluşan Güneşin Doğduğu Yer dizisinin yayın takviminde bu hafta değişikliğe gidildi. Kenan ve Leyla'nın hikayesini anlatan yapımın 9. bölümünü bekleyen izleyiciler, kanalın güncel yayın akışına yöneldi. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ve 12 Kasım Perşembe günü ATV ekranlarında hangi programların yer alacağı araştırılmaya başlandı.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER NEDEN YOK?

Güneşin Doğduğu Yer dizisinin 9. bölümü, 12 Kasım 2026 Perşembe akşamı yayınlanmayacak. ATV'nin perşembe günleri saat 20.00'de ekrana getirdiği dizinin yayın takviminde bu haftaya özel değişiklik yapıldı. A Milli Futbol Takımı'nın bu akşam Belçika ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının ATV'de yayınlanması nedeniyle dizi ekrana gelmeyecek.

Güneşin Doğduğu Yer neden yok, yeni bölüm ne zaman? 12 Kasım TV yayın akışı

Dizinin yeni bölümünün yayınlanmaması, Güneşin Doğduğu Yer'in final yaptığı veya yayından kaldırıldığı anlamına gelmiyor. Burak Özçivit'in Kenan, Beyza Gümülcine'nin ise Leyla karakterini canlandırdığı yapım, normal yayın düzeninde perşembe akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin son olarak 8. bölümü 5 Kasım Perşembe günü yayınlandı.

Güneşin Doğduğu Yer neden yok, yeni bölüm ne zaman? 12 Kasım TV yayın akışı

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Güneşin Doğduğu Yer dizisinin 9. bölümünün 19 Kasım 2026 Perşembe günü yayınlanması bekleniyor.

ATV YAYIN AKIŞI 12 KASIM 2026

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14.00 Güneşin Doğduğu Yer

16.00 Esra Eron’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Türkiye – Belçika

22.15 Güneşin Doğduğu Yer

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