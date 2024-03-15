Gaddar dizisi Aydan'ın annesi Oya kim, gerçek adı ne? Neslihan Yeldan hayatı ve biyografisi
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Gaddar dizisinde Aydan'ın annesi Oya karakterini Neslihan Yeldan canlandırıyor. Çağatay Ulusoy ve Sümeyye Aydoğan'ın başrollerinde yer aldığı Gaddar dizisinde Oya karakterini canlandıran Neslihan Yeldan'ın hayatı, biyografisi ve oynadığı diziler haberimizde yer alıyor. İşte, detaylar...
Gaddar dizisi Aydan'ın annesi Oya kim, gerçek adı ne? Neslihan Yeldan hayatı ve biyografisi araştırılmakta. Çağatay Ulusoy, cuma akşamları NOW TV ekranlarında yayınlanan Gaddar dizisiyle uzun bir aradan sonra ekranlara geri döndü.
GADDAR DİZİSİ AYDAN'IN ANNESİ OYA KİM, GERÇEK ADI NE?
Gaddar dizisinde Aydan'ın annesi Oya karakterini Neslihan Yeldan canlandırıyor.
NESLİHAN YELDAN KİMDİR?
Neslihan Yeldan, 25 Şubat 1969 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1987 yılında Ortaoyuncular'da tiyatro hayatına başlayan Yeldan, 1995 yılında İstanbul Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. 2007 yılından 2019 yılına kadar evli kaldığı Leo James Felix Pollock ile bir erkek çocukları oldu. Pek çok dizi filmde yer alan Neslihan Yeldan; Bir Demet Tiyatro, Dürüye'nin Güğümleri, Kiraz Mevsimi ve İstanbullu Gelin gibi televizyon dizilerinde yer aldı. Son olarak Gaddar dizisinde Oya karakterini canlandırmaktadır.
NESLİHAN YELDAN OYNADIĞI DİZİLER
1993 Yaz Evi
1996 Tatlı Kaçıklar
1997-2006 Bir Demet Tiyatro
1998 Tele Dadı
2000 Kırık Zar
2000 Güneş Yanıkları
2002 Vaka-i Zaptiye
2003 Yuvam Yıkılmasın
2003 Şapkadan Babam Çıktı
2004 Sahra
2004 Dişi Kuş
2004 Her Şey Yolunda
2006 Sahte Prenses
2008 Peri Masalı
2010 Dürüye'nin Güğümleri
2010 Kavak Yelleri
2011 Bir Kadın Tanıdım
2012 Kuzey Güney
2014 Kiraz Mevsimi
2016 Arkadaşlar İyidir
2017 İstanbullu Gelin
2020 Sen Çal Kapımı
2023 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
2024 Gaddar