Gaddar dizisinde Aydan'ın annesi Oya karakterini Neslihan Yeldan canlandırıyor. Çağatay Ulusoy ve Sümeyye Aydoğan'ın başrollerinde yer aldığı Gaddar dizisinde Oya karakterini canlandıran Neslihan Yeldan'ın hayatı, biyografisi ve oynadığı diziler haberimizde yer alıyor. İşte, detaylar...

Gaddar dizisi Aydan'ın annesi Oya kim, gerçek adı ne? Neslihan Yeldan hayatı ve biyografisi araştırılmakta. Çağatay Ulusoy, cuma akşamları NOW TV ekranlarında yayınlanan Gaddar dizisiyle uzun bir aradan sonra ekranlara geri döndü.

GADDAR DİZİSİ AYDAN'IN ANNESİ OYA KİM, GERÇEK ADI NE?

Gaddar dizisinde Aydan'ın annesi Oya karakterini Neslihan Yeldan canlandırıyor.

NESLİHAN YELDAN KİMDİR?

Neslihan Yeldan, 25 Şubat 1969 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1987 yılında Ortaoyuncular'da tiyatro hayatına başlayan Yeldan, 1995 yılında İstanbul Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. 2007 yılından 2019 yılına kadar evli kaldığı Leo James Felix Pollock ile bir erkek çocukları oldu. Pek çok dizi filmde yer alan Neslihan Yeldan; Bir Demet Tiyatro, Dürüye'nin Güğümleri, Kiraz Mevsimi ve İstanbullu Gelin gibi televizyon dizilerinde yer aldı. Son olarak Gaddar dizisinde Oya karakterini canlandırmaktadır.

NESLİHAN YELDAN OYNADIĞI DİZİLER

1993 Yaz Evi

1996 Tatlı Kaçıklar

1997-2006 Bir Demet Tiyatro

1998 Tele Dadı

2000 Kırık Zar

2000 Güneş Yanıkları

2002 Vaka-i Zaptiye

2003 Yuvam Yıkılmasın

2003 Şapkadan Babam Çıktı

2004 Sahra

2004 Dişi Kuş

2004 Her Şey Yolunda

2006 Sahte Prenses

2008 Peri Masalı

2010 Dürüye'nin Güğümleri

2010 Kavak Yelleri

2011 Bir Kadın Tanıdım

2012 Kuzey Güney

2014 Kiraz Mevsimi

2016 Arkadaşlar İyidir

2017 İstanbullu Gelin

2020 Sen Çal Kapımı

2023 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

2024 Gaddar