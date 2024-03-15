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Gaddar dizisi Aydan'ın annesi Oya kim, gerçek adı ne? Neslihan Yeldan hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gaddar dizisi Aydan&#039;ın annesi Oya kim, gerçek adı ne? Neslihan Yeldan hayatı ve biyografisi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gaddar dizisinde Aydan'ın annesi Oya karakterini Neslihan Yeldan canlandırıyor. Çağatay Ulusoy ve Sümeyye Aydoğan'ın başrollerinde yer aldığı Gaddar dizisinde Oya karakterini canlandıran Neslihan Yeldan'ın hayatı, biyografisi ve oynadığı diziler haberimizde yer alıyor. İşte, detaylar...

Gaddar dizisi Aydan'ın annesi Oya kim, gerçek adı ne? Neslihan Yeldan hayatı ve biyografisi araştırılmakta. Çağatay Ulusoy, cuma akşamları NOW TV ekranlarında yayınlanan Gaddar dizisiyle uzun bir aradan sonra ekranlara geri döndü. 

GADDAR DİZİSİ AYDAN'IN ANNESİ OYA KİM, GERÇEK ADI NE?

Gaddar dizisinde Aydan'ın annesi Oya karakterini Neslihan Yeldan canlandırıyor. 

NESLİHAN YELDAN KİMDİR?

Neslihan Yeldan, 25 Şubat 1969 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1987 yılında Ortaoyuncular'da tiyatro hayatına başlayan Yeldan, 1995 yılında İstanbul Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. 2007 yılından 2019 yılına kadar evli kaldığı Leo James Felix Pollock ile bir erkek çocukları oldu. Pek çok dizi filmde yer alan Neslihan Yeldan; Bir Demet Tiyatro, Dürüye'nin Güğümleri, Kiraz Mevsimi ve İstanbullu Gelin gibi televizyon dizilerinde yer aldı. Son olarak Gaddar dizisinde Oya karakterini canlandırmaktadır. Gaddar dizisi Aydan'ın annesi Oya kim, gerçek adı ne? Neslihan Yeldan hayatı ve biyografisi - 1. Resim

NESLİHAN YELDAN OYNADIĞI DİZİLER

1993 Yaz Evi     

1996 Tatlı Kaçıklar

1997-2006 Bir Demet Tiyatro   

1998 Tele Dadı        

2000 Kırık Zar        

2000 Güneş Yanıkları        

2002  Vaka-i Zaptiye   

2003  Yuvam Yıkılmasın

2003 Şapkadan Babam Çıktı        

2004  Sahra

2004 Dişi Kuş        

2004 Her Şey Yolunda        

2006  Sahte Prenses

2008  Peri Masalı 

2010 Dürüye'nin Güğümleri

2010 Kavak Yelleri 

2011 Bir Kadın Tanıdım

2012 Kuzey Güney

2014 Kiraz Mevsimi

2016  Arkadaşlar İyidir 

2017 İstanbullu Gelin 

2020 Sen Çal Kapımı  

2023 Gelsin Hayat Bildiği Gibi 

2024 Gaddar   

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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