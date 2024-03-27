Fatma Arslan kimdir? Dem Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Fatma Arslan'ın biyografisi
Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi
2024 yerel seçimler kapsamında aday olan Burdur Belediye Başkan Adayı Fatma Arslan kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Merakla beklenen yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Fatma Arslan'ın kariyer hayatı nasıl, seçim vaatleri neler? İşte, hayatı ve biyografisi
Merakla beklenen 2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala belediye başkan adaylarının biyografileri ve seçim vaatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Fatma Arslan kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Fatma Uçar'ın eğitim durumu nedir, evli mi? Burdur için vaatleri neler? Fatma Arslan'ın hayatına dair merak edilen bilgiler ve detayları sizler için derledik
FATMA ARSLAN KİMDİR?
2024 yerel seçimlerinde aday olan Dem Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Fatma Arslan, sosyolog ve üniversite mezunudur.
Düzenleyen: Canan Kemikli - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi