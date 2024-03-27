Fatma Arslan kimdir? Dem Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Fatma Arslan'ın biyografisi

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Mart 2024 09:40 - Güncelleme: 27 Mart 2024 09:52 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimler kapsamında aday olan Burdur Belediye Başkan Adayı Fatma Arslan kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Merakla beklenen yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Fatma Arslan'ın kariyer hayatı nasıl, seçim vaatleri neler? İşte, hayatı ve biyografisi