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Haberler > Biyografi > Fatma Arslan kimdir? Dem Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Fatma Arslan'ın biyografisi

Fatma Arslan kimdir? Dem Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Fatma Arslan'ın biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fatma Arslan kimdir? Dem Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Fatma Arslan&#039;ın biyografisi

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimler kapsamında aday olan Burdur Belediye Başkan Adayı Fatma Arslan kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Merakla beklenen yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Fatma Arslan'ın kariyer hayatı nasıl, seçim vaatleri neler? İşte, hayatı ve biyografisi

Merakla beklenen 2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala belediye başkan adaylarının biyografileri ve seçim vaatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Fatma Arslan kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Fatma Uçar'ın eğitim durumu nedir, evli mi? Burdur için vaatleri neler? Fatma Arslan'ın hayatına dair merak edilen bilgiler ve detayları sizler için derledik 

FATMA ARSLAN KİMDİR?

2024 yerel seçimlerinde aday olan Dem Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Fatma Arslan, sosyolog ve üniversite mezunudur. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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