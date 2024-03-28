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Haberler > Biyografi > Özer Kasap kimdir? CHP Beypazarı Belediye Başkan Adayı Özer Kasap'ın hayatı ve biyografisi

Özer Kasap kimdir? CHP Beypazarı Belediye Başkan Adayı Özer Kasap'ın hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Özer Kasap kimdir? CHP Beypazarı Belediye Başkan Adayı Özer Kasap&#039;ın hayatı ve biyografisi

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında Beypazarı'ndan aday olan Belediye Başkan Adayı Özer Kasap'ın kim olduğu araştırılıyor. Özer Kasap kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Güncel mesleği nedir, evli mi? 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Detaylar haberimizde

2024 yerel seçimleri 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Seçmenler adaylarına oy vermek için sandık başında toplanacak. Beypazarı'ndan aday olan İlçe Belediye Başkan Adayı Özer Kasap kimdir, aslen nereli, ne zaman doğdu? Vaatlerini açıkladı mı? Eğitim durumu nedir, hangi okullardan mezun oldu? Evli mi? Özer Kasap'ın hayatına dair merak edilen bilgiler ve detaylar içeriğimizde

ÖZER KASAP KİMDİR?

Özer Kasap 1973 yılında, Beypazarı’nda dünyaya geldi. 1991 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. İlk olarak Bolu’ya atanan Kasap, daha sonra sırasıyla Beypazarı Sağlık Grup Başkan Yardımcılığı, Beypazarı Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılığı, Beypazarı İlçe Sağlık Müdürü ve Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi görevlerini başarıyla yerine getirdi.

Özer Kasap, Sağlık Bakanlığı Görevli Tıp Hekimi ve Başhekim Yardımcısı unvanlarıyla beş kez Suudi Arabistan’da ve Sağlık Bakanlığı Sahra Hastanesi Başhekimi unvanıyla bir kez Somali’de görev aldı. 

2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde CHP'nin Beypazarı Belediye Başkan adayı olan Özer Kasap, evli ve iki çocuk babasıdır. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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