Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu (MSK) tarafından kesin seçim  sonuçları açıklandı.

Buna göre, Tokayev yüzde 70,96, Millet Kaderi adayı Amirjan Kosanov  yüzde 16,23, Kazakistan Demokratik Partisi "Ak Yol" adayı Daniya Yespayeva yüzde  5,05, Halk Demokratik Vatansever Partisi adayı Toleutay Rahimbekov yüzde 3,04,  Kazakistan Sendikalar Derneğinin adayı Amangeldi Taspihov yüzde 1,98, Komünistler  Halk Partisi adayı Jambıl Ahmetbekov yüzde 1,82 ve Büyük Bozkır Kartalları  Toplumsal Birliği adayı Sadibek Tugel yüzde 0,92 oy aldı.

MSK Başkanı Berik İmaşev, komisyon toplantısında yaptığı konuşmada,  sabah ilk sonuçları açıkladıklarını belirterek, gün boyunca bölgelerden gelen  bilgiler üzerine kesin seçim sonuçlarını çıkardıklarını söyledi.