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"İsrail Eurovision'dan atılsın" protestosu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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&quot;İsrail Eurovision&#039;dan atılsın&quot; protestosu

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsveç'te toplanan yüzlerce kişi İsveç'in Malmö kentinde düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsrail'in boykot edilmesini talep etti.

İsrail'in 11 Mayıs'ta Eurovision Şarkı Yarışmasına katılacak olması İsveç'in başkenti Stockholm'de protesto edildi. İsveç Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan yüzlerce kişi İsveç'in Malmö kentinde düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsrail'in boykot edilmesini talep etti.

İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışmasına katılması nedeniyle 11 Mayıs'ta Malmö'de iki büyük gösteri düzenleneceği açıklandı. Gösteriye ayrıca Avrupa'nın farklı şehirlerinden Filistin'i destekleyen binlerce aktivist katılacak.

"BU İKİYÜZLÜLÜKTÜR"

Göstericiler tarafından yapılan açıklamada, "Geçen yıl Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya organizasyondan dışlanmıştı, ancak bu yıl soykırımcı İsrail'in organizasyona dahil edilmesi ikiyüzlülüktür" denildi.

İsveç devlet televizyonu SVT'ye göre Malmö Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Nils Norling, 100.000 göstericinin şehre geleceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Norling ayrıca gösteriler sırasında olay çıkmasını önlemek için geniş güvenlik önlemleri alacaklarını ve Norveç ve Danimarka'dan polis ekiplerinin destek için Malmö'ye geleceğini söyledi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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