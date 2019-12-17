Denizaltı önceki gün çalışma sırasında su almaya başladı. Tersane çalışanları dâhil herkes limandan uzaklaştırıldı. Rusya Deniz Kuvvetlerine bağlı römorkörler aracılığıyla denizaltının ani batışı engellendi. Denizaltının kontrollü bir şekilde batırılacağı belirtildi. Sovyetler Birliği döneminde Kızıl Ordu’nun hizmetine giren denizaltı, 1981’de Ukrayna’ya kalmıştı. Fakat Ukrayna, bütçe yetersizliği sebebiyle denizaltıyı 2000 yılında yeniden Rusya’ya vermişti.
Erhan Altıparmak SİVASTOPOL İHA
‘Sovyetler’den kalma denizaltı batırılacak
17.12.2019 - 08:13 | Son Güncelleme: 17.12.2019 - 08:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sovyetler Birliğinin 1939 yılında ordunun hizmetine aldığı B-380 tipi denizaltı, Kırım’a bağlı Sivastopol kentinde bulunan bir deniz üssünde bakım ve onarımdan geçiriliyordu...
Denizaltı önceki gün çalışma sırasında su almaya başladı. Tersane çalışanları dâhil herkes limandan uzaklaştırıldı. Rusya Deniz Kuvvetlerine bağlı römorkörler aracılığıyla denizaltının ani batışı engellendi. Denizaltının kontrollü bir şekilde batırılacağı belirtildi. Sovyetler Birliği döneminde Kızıl Ordu’nun hizmetine giren denizaltı, 1981’de Ukrayna’ya kalmıştı. Fakat Ukrayna, bütçe yetersizliği sebebiyle denizaltıyı 2000 yılında yeniden Rusya’ya vermişti.
Etiketler : Sovyetler Birliği,denizaltı,
669210 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/669210.aspx
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