Denizaltı önceki gün çalışma sırasında su almaya başladı. Tersane çalışanları dâhil herkes limandan uzaklaştırıldı. Rusya Deniz Kuvvetlerine bağlı römorkörler aracılığıyla denizaltının ani batışı engellendi. Denizaltının kontrollü bir şekilde batırılacağı belirtildi. Sovyetler Birliği döneminde Kızıl Ordu’nun hizmetine giren denizaltı, 1981’de Ukrayna’ya kalmıştı. Fakat Ukrayna, bütçe yetersizliği sebebiyle denizaltıyı 2000 yılında yeniden Rusya’ya vermişti. 
Erhan Altıparmak SİVASTOPOL İHA
 