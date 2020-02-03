İslam İşbirliği Teşkilatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını tamamen reddettiğini duyurdu.
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İslam İşbirliği Teşkilatı Trump'ın sözde barış planını reddettiğini duyurdu
03.02.2020 - 13:38 | Son Güncelleme: 03.02.2020 - 13:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İslam İşbirliği Teşkilatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını tamamen reddettiğini duyurdu.
İslam İşbirliği Teşkilatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını tamamen reddettiğini duyurdu.
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679097 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/679097.aspx
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