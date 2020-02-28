Beyaz Saray: “Başkan Trump, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısındaki çatışmaları azaltma ve insani felaketi önleme çabalarına desteğini yineledi.”
Beyaz Saray'dan son dakika açıklaması
28.02.2020 - 20:44 | Son Güncelleme: 28.02.2020 - 20:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beyaz Saray: “Başkan Trump, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısındaki çatışmaları azaltma ve insani felaketi önleme çabalarına desteğini yineledi.”
Etiketler : beyaz saray,
684701 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/684701.aspx
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