Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Radyasyon sebebiyle girilmeyen bölgede 2 gün önce orman yangını başladı. Alevlere AN-32P uçağı ve Mİ-8 helikopterinin yanı sıra 80 itfaiye aracı ve 140 personel ile müdahale ediliyor. Ancak 20 hektarlık ormanlık alan kül oldu. Yetkililer, yangın sebebiyle radyasyon seviyesinin 16 kat arttığını dile getirdi. Ukrayna’da Kiev yönetimi bir taraftan salgın ile mücadele ederken diğer yandan da yangın ve radyasyon sebebiyle zor günler geçiriyor. Komşu ülkelere yeni bir radyasyon yayılımı konusunda uyarılar yapıldı.