Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemen'de Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini, 3 gün önce yürürlüğe giren ateşkese rağmen Marib kentine 22 hava saldırısı düzenlemekle suçladı.

Husi medyasının bir emniyet yetkilisine dayandırdığı haberde, "ABD-Suudi Arabistan-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) üçlüsüne" ait uçakların Marib'e bağlı Meczer ve Medğal bölgelerine 3 saat içinde 22 saldırı gerçekleştirdiği iddia edildi.

Haberde ayrıntıya yer verilmedi.

Marib'deki yerel bir kaynaktan alınan bilgiye göre ise Husilerin attığı bir roket Al Şebvan bölgesinde bazı evlere isabet etti. Husilerin bu saldırısının, ateşkesin ilanından bu yana gerçekleşen 3'üncü saldırı olduğu ifade edildi.

Öte yandan Yemen ordusu yaptığı açıklamada, Husi milislerin El-Beyda ve Marib kentlerine sızma girişimlerinin püskürtüldüğünü ve 15 milisin öldürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Yemen'de 9 Nisan'dan itibaren tek taraflı olarak 2 haftalık ateşkes ilan ettiğini açıklamıştı.

Yemen'in doğusundaki Hadramevt vilayetinde cuma sabahı ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği duyurulmuştu.