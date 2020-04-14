Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölgede göç verilerine ilişkin çalışma yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj "Ateşkes sonrası yerinden edilen sivillerin sınır hattındaki kamplar bölgesinden, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinden peyderpey geri dönüşleri sürüyor. Uçaklar kalkıp saldırmadığı sürece daha çok sivil yurduna geri dönecektir. Ateşkes sonrası 109 bin 714 sivil daha evlerine döndü" diye konuştu. Rejim güçlerinin zaman zaman ihlallerine rağmen, ateşkese büyük ölçüde riayet ediliyor. Hallaj, yüz binlerce sivilin ise rejimin ele geçirdiği bölgelere dönmek istemediğini ve bunların Türkiye-Suriye sınır hattındaki kamplarda hayatların devam edeceğini ifade etti.