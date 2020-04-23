Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Basra Körfezi ve çevresindeki ABD donanmasına ait gemilerin taciz edilmesi halinde İran güçlerine ait hücumbotlarının vurulmasına ilişkin talimatını değerlendirdi.

ABD askerleri arasında 5 binden fazla kişide yeni tip koronavirüs (Covid-19) görüldüğüne işaret eden Zarif, "Donald Trump, onların ihtiyaçlarına cevap vermeli, Saddam'ın teröristlerinin (rejim karşıtı Halkın Mücahitleri Örgütü) teşvik ettiği tehditlere girmemelidir." ifadelerini kullandı.

Zarif, "Bununla birlikte ABD güçlerinin, evden 7 bin mil uzakta bize ait olan Fars (Basra) Körfezi kıyılarında denizcilerimizi provoke etme hakkı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

ABD donanmasına bağlı Beşinci Filo, 16 Nisan'da Devrim Muhafızları Ordusuna ait 11 sürat teknesinin, Basra Körfezi'ndeki 6 ABD gemisine tehlikeli bir şekilde yaklaşarak taciz ettiğini açıklamıştı.

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, 17 Nisan'da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Basra Körfezi'nde istikrarsızlığın asıl faktörü, dünyanın diğer tarafından İran'ın sınırlarına gelen ve temelsiz iddialar ortaya atan Amerikalıların işgalci ve yasa dışı varlığıdır." ifadesini kullanmıştı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi ise ABD donanmasına ait savaş gemilerinin Basra Körfezi'nde devriye görevindeki İran güçlerini engelleme girişiminde bulunduğunu belirterek, bunun ardından ABD savaş gemilerinin uyarıldığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump ise dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD donanmasına, İran güçleri tarafından taciz edilmeleri halinde onları vurma emri verdiğini bildirmişti.