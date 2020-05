Türkiye Gazetesi

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip korona virüsün (Covid-19) etkileri tüm dünyada devam ediyor. Mart ayından beri karantina uygulamasında olan Ukrayna, etaplar halinde karantinadan çıkış sürecini başlattı. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko tarafından yapılan açıklamada, başkent Kiev’de metroların yeniden hizmet vermeye hazır olduğu ve açılışın 25 Mayıs’ta yapılmasının planlandığı duyuruldu. Kiev’deki tüm metro istasyonlarına kişisel hijyenin ve sosyal mesafenin önemini vurgulayan uyarı levhaları asıldı. Vagonlara giriş çıkışların yapıldığı platformlara, sosyal mesafe kurallarına göre 1,5 metre aralıklarla bekleme noktaları işaretlendi.



Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal önderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla, 22 Mayıs Cuma günü karantinadan çıkışın ikinci etabı başlatılmıştı. Toplantıda bulunan Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov bir açıklama yapmış ve bu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda her on günde bir radikal adım atılarak kuralların esnetileceğini duyurmuştu.



12 Mayıs’ta da kafe, restoranlar, mağazalar, alışveriş merkezleri, atölye tarzındaki küçük işletmeler, avukatlık büroları, müzeler ve güzellik salonları yeniden açılmıştı. 22 Mayıs’tan itibaren ise ülkedeki spor müsabakalarının seyircisiz oynanmasına, toplu taşıma araçlarının vatandaşlar tarafından kullanımına ve kiliseler de her 10 metrekarede 1 kişi olmak şartıyla ibadetlere izin verilmişti.



Öte yandan, Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalara göre ülke genelinde korona virüs vaka sayısı 20 bin 580’e, can kaybı ise 605’e yükseldi.