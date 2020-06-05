Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü: "Terhune'nin ardından şimdiki hedefimiz Sirte, Cufra ve güneydeki petrol sahaları."
Libya Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü: Şimdiki hedefimiz Sirte, Cufra ve güneydeki petrol sahaları
05.06.2020 - 11:11 | Son Güncelleme: 05.06.2020 - 11:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü: "Terhune'nin ardından şimdiki hedefimiz Sirte, Cufra ve güneydeki petrol sahaları."
Kaynak: AA
Etiketler : Libya,Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü,
709059 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/709059.aspx
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