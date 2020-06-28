Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Raporda, bugüne kadar ihlal kararlarıyla gündem olan AİHM’nin, ‘başvurunun reddine’ ilişkin verdiği kararlarından kamuoyunun çoğu zaman haberdar olmadığı anlatıldı. Bugüne kadar AİHM’nin Türkiye hakkında toplamda 71 bin 257 başvuruyu sonuçlandırdığı aktarılan raporda, bunlardan sadece 820'sinde ihlal kararı verdiği kaydedildi. Raporda, adil yargılanma hakkına ilişkin istatistikler de yer aldı. AİHM'nin kurulduğu 1959'dan itibaren tüm ülkeler hakkında verdiği kararların yüzde 40'ının adil yargılanma hakkının ihlâl edildiği belirtilen raporda, bu oranın Fransa açısından yüzde 60, İtalya açısından yüzde 56, Almanya açısından yüzde 48, Türkiye açısından ise yüzde 31 olduğu aktarıldı. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'ye yönelik yapılan soruşturmaların ardından, örgüt üyeleri tarafından AİHM'ye çok sayıda tedbir talepli başvurunun yapıldığına da raporda yer verildi. Raporda, AİHM'nin FETÖ mensuplarının iddialarını reddettiğine yönelik örnekler yer aldı.