Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de koronavirüs vakaları yeniden artmaya başladı. Ancak buna rağmen ülkedeki okulların yaklaşık yüzde 40’ı dün yeniden öğrencilere kapılarını açtı. Geri kalan okulların büyük bölümü de bu hafta içinde dersbaşı yapacak. Öğrenciler sadece koridor gibi kalabalık yerlerde maske takacak. Bazı veliler okulların açılmasını olumlu bulurken bazıları tepki gösterdi. Eğitim sendikaları, bazı ailelerin çocuklarını salgın dolayısıyla okula göndermeyeceğine dikkat çekti. Sendikalar, devamsızlık yapan öğrencilerin ailelerine kesilen para cezalarının geçici olarak durdurulmasını istedi. Ayrıca Mali Araştırmalar Enstitüsü tarafından geçen ay yapılan bir araştırmaya göre okulların kapanması, en yoksul ve en zengin öğrenciler arasındaki eğitim eşitsizliğini daha da artırdı. Fakir öğrenciler, eğitimde zengin yaşıtlarının çok daha gerisine düştü. Eğitim Bakanı Gavin Williamson “Çocukların okula geri dönmelerinin, sadece eğitimleri için değil, gelişimleri ve kendi iyilikleri için de ne kadar önemli olduğunu biliyorum" dedi.



HAFTADA İKİ DEFA OKULA

Okullara açan bir diğer ülke de İsrail oldu. Dün 2,4 milyondan fazla öğrenci sıralara oturdu. Covid-19 salgınında ikinci dalganın yaşandığı ülkede, 5 ve üzeri sınıflardaki öğrencilerin haftada iki defa okula gitmesi, diğer günlerde uzaktan eğitim alması kararlaştırıldı. Aynı zamanda İsrail önceki gün en yüksek günlük vaka sayısına ulaştı. Ülkede bir günde 7 hasta ölürken 2.180 kişi daha koronaya yakalandı.



Maske takmak mecburi değil

Toplam vaka sayısının 1 milyon 48’e yükseldiği, ölü sayısının da 17 bin 299 olduğu Rusya’da da yüz yüze eğitime geçildi. Rus öğrencilerin maske takma zorunluluğu olmadığı gibi sınıflar içerisinde fiziki mesafe kuralı da uygulanmayacak. Polonya’da da beş milyona yakın öğrenci dün okula gitti. Uzaktan eğitimin bir sınırı olduğunu belirten Millî Eğitim Bakanı Dariusz Piontkowski, virüse karşı bütün tedbirleri aldıklarını söyledi. Polonya’da da Rusya gibi öğrenciler sınıfın içerisinde maske takmayacak.