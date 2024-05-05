İsrail'den Kudüs'te Hristiyanlara saldırı! Yunan Başkonsolosunun koruması gözaltında
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Gazze'de binlerce Müslümanı katleden İsrail, Kudüs'te Hristiyanlara da saldırdı. Yunanistan'ın Kudüs Başkonsolosunun koruması gözaltına alındı.
İsrail polisinin, Yunanistan'ın Kudüs Başkonsolosunun korumasını, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kıyamet Kilisesi'nde (Kutsal Kabir-Yeniden Diriliş) bulunduğu sırada gözaltına aldığı bildirildi.
Görgü tanıklarının yaptıkları açıklamada, İsrail polisinin, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Kıyamet Kilisesi'ne girerek Yunanistan'ın Kudüs Başkonsolosunun korumasını darbedip gözaltına aldığını belirtti.
Korumanın gözaltına alınma sebebi henüz öğrenilemezken, görgü tanıkları, koruma ile İsrail polisi arasında tartışma yaşandığını söyledi.
Düzenleyen: Baki Sancak - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi