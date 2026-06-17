Anadolu Ajansı • Osmangazi
3 gündür kayıptı, derede cesedi bulundu
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dere içinde erkek cesedi bulundu. Şahıstan 3 gündür haber alınamadığı ve yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu ortaya çıktı.
Özetle Dinle3 gündür kayıptı, derede cesedi bulundu
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3. Sayfa 29 dk önce
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde dere içinde hareketsiz yatan bir kişi bulundu ve yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
- Özel güvenlik görevlileri, Avrupa Konseyi Bulvarı'ndaki dere içinde yüzüstü hareketsiz yatan birini gördü.
- Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, deredeki kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.
- Ceset, itfaiye erlerinin çalışmasıyla sudan çıkarıldı.
- Yapılan araştırmalar sonucu cesedin, 3 gündür kayıp olan ve yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu Yunus Emre T'ye ait olduğu anlaşıldı.
- Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı'nda özel güvenlik görevlileri, dere içinde yüzüstü hareketsiz yatan biri olduğunu gördü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye giden 112 Acil Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, deredeki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, itfaiye erlerinin çalışmasıyla sudan çıkarıldı.
3 GÜNDÜR KAYIPTI
Polis ekiplerince yapılan araştırmalarda, cesedin Yunus Emre T'ye ait olduğu tespit edildi. Yunus Emre T'den 3 gündür haber alınamadığı ve yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.
Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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