İsrailliler ateşkesi reddeden Netanyahu'ya karşı ayaklandı! Tel Aviv'de istifa sloganları

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkes çabalarını bir kez daha baltaladı. Kahire'de gerçekleştirilen görüşmelere heyet göndermeyen Netanyahu, Hamas heyetini, Refah'a saldırı ile tehdit etti. Hamas, Gazze'de savaşı sona erdirmeyecek bir ateşkesi kabul etmeyeceğini açıkladı. Ateşkesi reddeden Netanyahu'ya karşı İsrail halkı sokaklara döküldü. İsrailliler "Netanyahu İstifa sloganları attı.

Gazze'de 7 aydır katliam yapan İsrail'e karşı tüm dünyada protesto gösterileri hızla sürüyor. ABD'de üniversite öğrenicilerinin başlattığı gösteriler dünyanın dört bir yanına yayıldı. Kahire'de ateşkes görüşmelerinin gerçekleştiği bugünde Berlin'de 2 bin kişi Filistin'e destek için yürüdü. Londra, İrlanda ve Yemen'de üniversite öğrencileri ve aktivistler, Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

Gösterilerin en çok dikkat çekeni ise İsrail'de oldu. Binlerce kişinin katili Binyamin Netanyahu, ateşkes görüşmelerin baltalamasının ardından Tel Aviv'de istifaya çağrıldı.

TEL AVİV'DE İSTİFA SLOGANLARI

İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes, esir takası anlaşması ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle ülke genelinde gösteriler yaşandı.

Hükümet karşıtı gruplara katılan on binlerce kişi Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin getirilmesi için anlaşma imzalanması çağrısı yaptı.

Tel Aviv, Hayfa, Birüssebi ve Batı Kudüs'ün yanı sıra Netanyahu'nun konutunun bulunduğu kuzeydeki Kayserya kenti ile ülkenin farklı noktalarında hükümetin istifasının ve esirlerin geri getirilmesinin istendiği gösteriler düzenlendi.

Protestoların merkezi, on binlerce İsraillinin akşam saatlerinde toplandığı başkent Tel Aviv'de yer alan, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemelerine karşı yapılan gösterilerde sembolleşen, polisin demir bariyerlerle kapattığı Kaplan Caddesi oldu.

Esirlerin bir an önce evlerine dönmesi çağrısı yaparak davullar ve düdükler çalan protestocular, "Hepsi hemen eve!", "Yardım!" yazılı dövizler taşıdı, Netanyahu'yu suçlayan sloganlar attı. Göstericiler, "(Netanyahu) Bibi esirleri serbest bırak!" diye bağırdı.

Ayalon Otoyolu'na ilerlemek isteyen göstericilere İsrail polisi atlı birliklerle müdahale etti. İsrail polisi ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Göstericiler, kolluk kuvvetlerinden sorumlu aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e hitaben "Ben-Gvir terörist" sloganı attı.

NETANYAHU'YA EVİNDE HUZUR YOK

Sahil kenti Hayfa'nın yanı sıra kuzeyde Kayserya kentindeki Netanyahu'nun şahsi konutunun çevresinde de binden fazla gösterici İsrail bayrakları, davul ve düdüklerle toplandı. Göstericiler, "Sen baştasın, sen suçlusun!" sloganları atarak hükümetin istifasını ve erken seçim talep etti.

BERLİN'DE 2 BİN KİŞİ SOKAKTA

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin ile dayanışma eylemleri hız kesmeden devam etti. İsrail'in Gazze Şeridi’ne saldırlarının başladığı günden bu yana her hafta sonu Berlin’de düzenlenen gösteriler bugün de gerçekleştirildi. Wilmersdorfstrasse Caddesi'nde toplanan yaklaşık 2 bin Filistin destekçisi, kısa bir konuşma ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yürüyüşe geçti.

Wittembergplatz Meydanı'na yürüyen göstericiler, "Gazze'deki soykırımı durdurun", "Almanya hâlâ hiçbir şey öğrenememiş", "Arap liderlerin Gazze'de maskesi düştü" yazılı pankartlar taşıyarak, "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Soykırımı durdurun", "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

YEMEN

Yemen'deki Sana Üniversitesi'nde, İsrail saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma ve Avrupa ile Amerika'daki üniversitelerde öğrenci protestolarına destek amacıyla gösteri düzenlendi.

Filistin bayrağı taşıyan protestocular, İsrail'in Gazze'deki çocuklara ve kadınlara karşı yürüttüğü soykırım savaşını kınayan pankartlar açtı.

LONDRA

İngiltere’nin başkenti Londra’daki UCL’de üniversite öğrencilerinin başlattığı protesto devam etti. Protestonun 3. gününde bir grup Filistin destekçisi üniversite önünde toplanıp öğrencilere destek verdi. Üniversite önüne gelen İsrail destekçisi grup ise İsrail sloganları attı.

İRLANDA

İrlanda'nın en prestijli üniversitelerinden biri olan Dublin şehrindeki Trinity College öğrencileri de protesto gösterilerine katıldı. Dün akşam başlayan gösteriler yaklaşık 73 öğrenci ve 43 çadırla devam ederken öğrencilere destek vermek isteyen bir grup aktivist, Filistin bayraklarıyla okul dışında bir araya geldi.