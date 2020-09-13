İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise AB'yi sert şekilde eleştirdi. Ülkesinin 31 Ocak'ta AB’den ayrılmasının üzerinden yedi ayı geçtiğini söyleyen Johnson “Şimdi AB’nin, İrlanda Denizi’nde tam ölçekli bir ticaret sınırı oluşturmak için Kuzey İrlanda Protokolü’nün aşırıya kaçan bir yorumuna başvurabileceğini duyuyoruz. AB’nin yalnızca Büyük Britanya’dan Kuzey İrlanda’ya taşınan mallara tarife koymakla yetinmeyeceğini, Büyük Britanya’dan Kuzey İrlanda’ya gıda nakliyatını da durdurabileceği söylendi. Teorik olarak ülkemizi bölmeyi uluslararası bir örgütün eline bırakamayız” dedi.
İngiltere-AB arasında kriz
13.09.2020 - 04:16 | Son Güncelleme: 13.09.2020 - 04:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrupa Parlamentosundaki siyasi partiler, Brexit ayrılık anlaşmasının ihlal edilmesi durumunda İngiltere'yle başka bir anlaşmaya onay vermeyeceklerini açıkladı.
Etiketler : brexit,avrupa birliği,ingiltere ab,
731446 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/731446.aspx
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