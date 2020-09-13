Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise AB'yi sert şekilde eleştirdi. Ülkesinin 31 Ocak'ta AB’den ayrılmasının üzerinden yedi ayı geçtiğini söyleyen Johnson “Şimdi AB’nin, İrlanda Denizi’nde tam ölçekli bir ticaret sınırı oluşturmak için Kuzey İrlanda Protokolü’nün aşırıya kaçan bir yorumuna başvurabileceğini duyuyoruz. AB’nin yalnızca Büyük Britanya’dan Kuzey İrlanda’ya taşınan mallara tarife koymakla yetinmeyeceğini, Büyük Britanya’dan Kuzey İrlanda’ya gıda nakliyatını da durdurabileceği söylendi. Teorik olarak ülkemizi bölmeyi uluslararası bir örgütün eline bırakamayız” dedi.