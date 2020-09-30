Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan birlikleri tarafından bu akşam Ermeni ordusuna ait 8 "Grad" roketatarın imha edildiği duyuruldu. Bakanlık saldırılarla ilgili görüntüleri paylaştı.
Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait 8 roketatarı imha etti
30.09.2020 - 21:44 | Son Güncelleme: 30.09.2020 - 21:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan, cephe hattında bu akşam devam eden çatışmalarda Ermenistan ordusuna ait 8 roketatarı imha etti.
Etiketler : Azerbaycan,Ermenistan,roketatar,
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