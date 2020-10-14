Kaçak göçmenlere karşı akıl almaz işkenceler yapan Yunanistan şimdi de zulme bambaşka bir boyut kattı. Atina yönetimi, göçmenlerin ülkeye girişini şimdi de yüksek ses dalgalarıyla önlemeye çalışıyor. Türkiye sınırında, Meriç nehri kıyısına yüksek desibel kapasiteli iki cihaz yerleştirildi. Normalde uzun menzilli muhaberede kullanılan bu cihazlar, göçmenlerde acıya ve şoka yol açıyor. Ses dalgası silahları genelde yabani hayvanları uzak tutmak için havaalanları, petrol ve gaz platformları ile nükleer tesislerin etrafında kullanılıyor. Bu silahların insanlara karşı kullanımı tartışmalı bir konu. Ses topu ya da sonik silahlar denilen LRAD cihazları, karaya ya da araçlara monte edilebiliyor. Sınırda güvenlik görevlilerinin sayısını artıran Yunanistan, Pazarkule karşısına da hendek kazmış, Kastanies’te de sınırda uzun dikenli teller çekmişti.
Yunanistan göçmenleri ses bombasıyla vuracak
14.10.2020 - 20:30 | Son Güncelleme: 14.10.2020 - 18:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yunanistan'la ilgili akıl almaz bir iddia ortaya atıldı. Mültecilere yönelik zalim tavrıyla birçok kez gündem olan Yunanistan'ın bu defa da ses bombasıyla saldırıda bulunacağı iddia edildi.
Etiketler : yunanistan,mülteci,saldırı,
738912 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/738912.aspx
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