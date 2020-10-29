Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington merkezli Ulusal Çin Barışçıl Birleşmeyi Destekleme Derneğinin ülkedeki "sivil toplum kuruluşu" statüsünü "Çin Halk Cumhuriyeti Yabancı Misyonu" olarak değiştirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) Birleşik Cephe Çalışma Departmanı'nı yabancı ülkelerde partinin propaganda amacıyla kullandığını ve Ulusal Çin Barışçıl Birleşmeyi Destekleme Derneğinin bu birime bağlı olduğunu belirtti.

Pompeo açıklamasında, şunları kaydetti:

"Bakanlık, bugün Birleşik Cephe Çalışma Departmanı tarafından kontrol edilen Ulusal Çin Barışçıl Birleşmeyi Destekleme Derneğini, Yabancı Misyonlar Yasası kapsamında 'Çin Halk Cumhuriyeti Yabancı Misyonu' olarak tanımladı. Tıpkı ağustosta Konfüçyüs Enstitüsü, ABD merkezini de bu statüye alırken yaptığımız gibi bu adımın da amacı, bu örgüte ışık tutmak ve mesajlarının Pekin'den geldiğini açıkça ortaya koymaktır."

Çin-ABD Valiler Forumu anlaşması askıya alındı

Pompeo, Pekin'in "kötü niyetli etkisini" ABD'de yaymak için birçok kuruluşun söz konusu departmanla ilişkili olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ulusaltı İşbirliğini Teşvik Etmek Amacıyla ABD-Çin Valiler Forumu'na ilişkin ABD ile Çin hükümetleri arasında 19 Ocak 2011'de imzalanan mutabakattan da çekiliyor. Mutabakat, ABD-Çin Valiler Forumu'nun kurulmasını destekliyordu.

Mutabakatın imzalanmasından sonra ulusaltı yönetimleri kontrol etmekle görevlendirilmiş, Pekin merkezli Çin Halkı Yabancı Ülkelerle Dostluk Derneği Çin'in küresel ajandasını desteklemek üzere yerel ve eyalet liderlerini doğrudan ve kötü niyetli bir şekilde etkilemeye çalıştı."

ABD, önceki aylarda da Çin'e ait medya organizasyonlarını "Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası" kapsamına alınmasına karar vermişti.

Geçen haftalarda ise Pompeo, ABD'li düşünce kuruluşları ve akademik enstitülere yabancı ülkelerden aldıkları fonları açıklamalarını aksi halde Bakanlığa erişimlerinin durdurulacağını duyurmuştu.