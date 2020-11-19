Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile mevkidaşı Raab'ın görüşmesinde, Kıbrıs, Libya ve Yukarı Karabağ konuları ele alındı.