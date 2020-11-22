Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alman medyası Türkiye'nin SİHA'lardaki başarısına geniş yer ayırmaya devam ediyor. "Tagesschau" sitesi, Türkiye'nin SİHA'ları kullanımında öncü olduğu yazdı. Suriye'nin "21. yüzyılın Savaş Laboratuvarı” olarak nitelendirildiği belirtilen haberde, Türkiye'nin insansız hava araçlarını silahlar ve diğer askerî teçhizatla elektronik ağlar üzerinden nasıl koordine ettiği anlatıldı. Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı elde ettiği zafer üzerinden SİHA'ları değerlendiren sitesi "Bu kombinasyonun ne kadar güçlü olabileceğini gösterdiler. Azerbaycan, Türkiye ile stratejik askeri ortaklığından güçlü bir şekilde yararlandı. Dağlık Karabağ'daki Ermeni kuvvetleri siperlerine gömüldü” diye yazdı. Gazeteci Tatul Hakobjan, “SİHA'lar duyulur duyulmaz kaçmak için sadece yedi saniyenin var” derken Ermenilerin kullandığı eski tip uçaksavar sistemlerinin Bayraktar TB-2'yi tespit edecek durumda olmadığı kaydedildi.

"AVRUPA DURDURAMAZ"

Uzmanlara göre Avrupa devletleri Azerbaycan'ın kullanmış olduğu silahlarla mücadele edecek durumda değil. Polonya veya Fransa silahlı kuvvetlerinin hava savunma sistemleri sadece uçaklara yönelik. Küçük saldırı İHA'ları bu sistemlere yakalanmıyor ve savunma tedbirlerinin üstesinden gelebiliyor.