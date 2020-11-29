Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

8,5 sene sonra serbest bırakılan kadın, 3 ay sabahtan akşama kadar, vergi mükelleflerinin vergileriyle finanse edilen bir evde rehabilitasyondan geçecek. Yeni bir kimlik verilen kadının bu kadar az bir cezayla kurtulması ülkede büyük tepkiyle karşılandı. Suç Önleme Merkezi isimli düşünce kuruluşundan David Spencer, “Bu adalet değil. 6 masum yavrusunun her biri için bir seneden biraz fazla hapis yattı. Karar, İngiliz adalet sistemiyle alaydır” dedi. Bazıları da “O, hapishaneden 6 çocuğunu öldürmüş bir anne gibi değil bir ünlü gibi konvoyla alındı” diye tepki gösterdi. Aile, devletten yardım alabilmek için evi yakmış, fazla benzin döktükleri için olay kontrolden çıkarak 6 çocuklarının ölümüyle sonuçlanmıştı.