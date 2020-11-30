Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm dünyadan 1.500’den fazla fotoğrafın yarıştığı yarışmada jüri seçim yapmakta zorlandı. Yaban hayatından birbirinden çarpıcı fotoğrafların yarıştığı yarışmada birinciliği Ravi Parvatharaju’nun, bir yalıçapkını kuşunun iki yavrusunu beslerken çektiği fotoğraf kazandı. İkinciliği İskoçya’da çekilen beyaz kuyruklu deniz kartalı, üçüncülüğü de İngiltere’de sudaki yansımasıyla balıkçıl kuşunun fotoğrafı kazandı. Dikkat çeken diğer fotoğraflar da Falklandlar’da civcivler arasında yalnız bir penguen ile kanatlarını açarak bir çakalı avlamaya çalışan dev akbaba fotoğrafı oldu. Akbaba fotoğrafını Güney Afrika’da çeken İngiliz fotoğrafçı Kevin Nash, “Korkusuz çakal, akbabayı kovmayı başardı. Olaylar çok hızlı gelişti. Tek bir kare çekebildim ama işe yaradı” dedi.