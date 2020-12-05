Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Afrika’da Kruger Milli Parkı’nda yaban hayatının haşin çehresi gözler önüne serildi. Fotoğrafçı Stew Nolan tarafından fotoğraflarla belgelenen olayda dev bir aslan yavru bir Habeş maymunu yakalamıştı. Aslan bir süre avıyla oynadı. Bu sırada yavru maymun, acı içinde çığlıklar atıyordu. Çığlıklar işe yaramadı ve aslan karnını doyurmak için birkaç dakika içinde maymunu öldürdü. Nolan, daha sonra aslanın yetişkin maymunları avladığı olayları da fotoğrafladı.