Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İskoçya Kraliyet Zooloji Derneği, işlettiği Edinburgh Hayvanat Bahçesi ve Highland Yaban Hayatı Parkı’nı, koronavirüs tedbirleri kapsamında yazın 3 ay kapatmak zorunda kaldı. Salgından dolayı büyük mali kriz yaşayan dernek, 2 milyon sterlin (20 milyon TL) zarar etti. Panda çifti Tian Tian ve Yang Guang’ın yıllık 1 milyon sterlinlik kira bedelini ödeyemez hale gelen dernek, pandaları Çin’e iade etmeyi planlıyor. Dernek yöneticisi David Field, “Hayvanat bahçemiz ve parkımız açık ama sosyal mesafe ve koronavirüs tedbirleri dolayısıyla ziyaretçi sayımız kısıtlı. Bir süre daha bu durum devam edecek gibi görünüyor. Yang Guang ve Tian Tian, 9 senede milyonlarca kişi tarafından ziyaret edildi. Çinli meslektaşlarımızla temas halindeyiz. Kiraları ve günlük bakımlarıyla yüksek maliyetli pandalar için bir çözüm yolu bulmayı umuyoruz. Son çare onları iade etmek” dedi.