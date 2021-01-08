Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre Binası baskını ile başlayan siyasi kriz devam ediyor. Daha önce Trump'ın anayasanın 25. maddesine göre görevden alınmasını isteyen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, bu defa da Trump'ın nükleer saldırı düzenlemesini engellemeye yönelik tedbirleri konuşmak için ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Pelosi söz konusu görüşmeye ilişkin olarak, "Başkan Trump'ın askeri düşmanlık başlatması veya nükleer saldırı emri vermesini önlemeye yönelik önlemleri tartışmak için Milley ile konuştum” dedi. Pelosi, "Durum daha tehlikeli olamazdı. Amerikan halkını, Trump'ın ülkemize ve demokrasimize yönelik dengesiz saldırılarından korumak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" ifadelerini kullandı.



Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kabine'ye, göreve uygun olmadığı gerekçesiyle Trump'ı görevden almaya çağrısını tekrarlayan Pelosi, harekete geçilmezse Kongre'nin yeni görevden alma maddeleri üzerinden ilerleyeceğini söyledi.