Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan Bab’ın doğusunda yer alan Hamran bölgesinde, Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı güçlerce, şüphelenilen tırda yapılan aramalarda sobalara gizlenmiş paketler içerisinde 1 milyona yakın uyuşturucu hap ele geçirildi. SMO kaynakları, uyuşturucu hapların, Esed rejimi bölgesinden Bab bölgesine gönderildiğini aktardı.
Münbiç’ten Bab’a sokulmaya çalışılan bir milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
20.01.2021 - 01:59 | Son Güncelleme: 20.01.2021 - 02:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Münbiç’ten kaçak yollarla terörden arındırılan Bab bölgesine girmeye çalışan bir tırda bir milyona yakın uyuşturucu hap bulundu.
Etiketler : münbiç,bab,suriye uyuşturucu,
761208 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/761208.aspx
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