Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzmanlardan oluşan 13 kişilik ekip Çin’e geldikten sonra 14 gün boyunca otelde karantinada tutuldu ve çalışmalara perşembe günü başladı. Heyet, dünyada koronavirüsün ilk olarak ortaya çıktığı Vuhan şehrinde hastanede araştırma yaptı. Çin, virüsün oradan sızdığına dair iddiaların odağındaki laboratuvarda incelemelere ise henüz izin vermiş değil. DSÖ, laboratuvarı mutlaka ziyaret etmek istiyor ama Çin bunun için ne bir zaman belirledi ne de izin vereceğine dair bir işaret verdi. Uluslararası toplum Çin’i, hastalıkla ilgili bilgileri gizlemekle suçluyor. DSÖ heyeti, ilk olarak ocak başında Çin'e gitmiş ancak Pekin yönetiminin geçerli vizeler alınmadığı uyarısını yapmasının ardından geri dönmek zorunda kalmıştı. Çin, daha önce, ABD yönetiminin virüsün kökenine dair soruşturma başlatılmasına dair talebini de reddetmiş, Avustralya hükümetinin Nisan 2020'de DSÖ'ye uluslararası soruşturma çağrısı yapması üzerine bu ülkeye de ihracat kısıtlamaları getirmişti.