Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gencin, yüksek irtifada dondurucu rağmen nasıl hayatta kaldığı şaşkınlıkla karşılandı. Hollanda polisi, ismi açıklanmayan gencin hipotermi (vücut ısısının düşmesi) sebebiyle hastanede tedavi altında olduğunu bildirdi. Polis, gencin sağlığının iyiye gittiğini açıkladı. Benzer teşebbüslerin çoğu ölümle neticelenmişti.