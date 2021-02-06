Gencin, yüksek irtifada dondurucu rağmen nasıl hayatta kaldığı şaşkınlıkla karşılandı. Hollanda polisi, ismi açıklanmayan gencin hipotermi (vücut ısısının düşmesi) sebebiyle hastanede tedavi altında olduğunu bildirdi. Polis, gencin sağlığının iyiye gittiğini açıkladı. Benzer teşebbüslerin çoğu ölümle neticelenmişti.
İnanılmaz olay! Kenyalı genç, uçağın iniş takımlarında Londra’dan Hollanda’ya gitti
06.02.2021 - 15:04 | Son Güncelleme: 06.02.2021 - 15:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kenyalı 16 yaşındaki bir genç, uçağın iniş takımlarına gizlenerek İngiltere’nin Londra kentinden Hollanda’da Maastricht Havaalanı’na gitti.
Etiketler : kenya,uçak,ingiltere,
765611 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/765611.aspx
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