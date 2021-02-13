Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 21 bin 231 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 448 bin 617’ye ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 199 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı da 81 bin 647’ye yükseldi. Ülke genelinde bin 795’i yoğun bakımda olmak üzere toplam 10 bin 37 kişi ise hastanelerde tedavi görüyor.