Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 21 bin 231 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 448 bin 617’ye ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 199 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı da 81 bin 647’ye yükseldi. Ülke genelinde bin 795’i yoğun bakımda olmak üzere toplam 10 bin 37 kişi ise hastanelerde tedavi görüyor.
Fransa’da son 24 saatte 21 bin 231 yeni
13.02.2021 - 22:39 | Son Güncelleme: 13.02.2021 - 22:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa’da son 24 saatte 21 bin 231 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı da 3 milyon 448 bin 617’ye ulaştı.
Etiketler : Fransa,
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