Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

İran’ın Azerbaycan ile Ermenistan arasında 27 Eylül 2020 tarihinde başlayan Karabağ savaşında, Erivan yönetimine verdiği destek ortaya çıktı. Türkiye gazetesine bilgi veren saha kaynakları, Karabağ sınırına sıfır noktaya 70-80 kişilik özel donanımlı ekip ve teçhizat sevk edildiğini aktardı. Cebrail kenti sınırları içerisinde yer alan Hudaferin Köprüsü’ne paralel hatta üslenen ve çoğunluğu teknik uzmanlardan oluşan İranlı askerlerin SİHA, savaş uçakları ve helikopterlerin hava trafiği ve bölgede savaşan Azerbaycan askerlerinin telsiz frekanslarını takip ettiği öğrenildi. Söz konusu kaynak, Ayaz Gırağı’nda inşa edilen gelişmiş radar sistemleri ve telsiz dinleme istasyonunun elde eden İran askerlerinin bu bilgileri, Ermenistan Genelkurmayı ile paylaştığını belirtti.

Tebriz’e bağlı sınır hattında inşa edilen üsse uzun süre hiçbir sivilin yaklaştırılmadığını kaydeden İranlı kaynak “O lokasyon tamamen Türk köy ve kasabalarından oluşuyor. Bu sebeple İranlı askerler üs bölgesini olağanüstü güvenlik tedbirleri ile korudu” dedi.

TAKTİKLERİ ÖĞRENMEYE ÇALIŞTILAR

Azerbaycan savaşına katılan üst düzey bir asker ise, İran’ın savaş döneminde bazı özel bilgilere ulaşma çabası verdiğini söyledi. Askerî yetkili, İran istihbaratının farklı yöntemler deneyerek Azerbaycan’a ait SİHA, savaş jetleri ve helikopterlerin yerlerini ve operasyon stratejilerine dönük bilgiler ve uygulanan taktikleri elde etmeye çalıştığını söyledi.

ALİYEV'İ DÜRBÜNLÜ TÜFEKLE TAKİP ETMİŞLERDİ

Azerbaycan’da bulunan Atlas Araştırmalar Merkezi Başkanı Elhan Şahinoğlu ise Cebrail rayonuna bağlı Hudaferin Köprüsü’nde İranlı askerlerin sergilediği tahriki hatırlattı. Savaşın hemen ertesinde sınırın sıfır noktasında yer alan Hudaferin bölgesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva’nın İranlı askerler tarafından keskin nişancı tüfeği ile takip edildiğini hatırlatan Şahinoğlu “Bu çok ciddi bir provokasyondu. Hudaferin, İran-Ermenistan ilişkilerinde kritik öneme sahip bir nokta özelliği taşıyor. İran buradan Ermenilere silah sevkiyatı yapıyordu. Ayrıca yine aynı nokta uzun yıllar uyuşturucu trafiğinin de merkezi olmuştu’’ diye konuştu.

KREMLİN: TEHDİT OLARAK GÖRMÜYORUZ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan’da yaşanan gelişmelerin ardından, Dağlık Karabağ anlaşmalarının uygulanmasına yönelik herhangi bir tehdit görmediklerini açıkladı. Peskov “Ermenistan'daki gelişmelere rağmen, Dağlık Karabağ anlaşmalarının uygulanmasına devam edilmesi önemlidir” diye konuştu. Paşinyan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesini değerlendiren Peskov “Putin, Ermenistan’daki meselelerin yasalar çerçevesinde çözülmesi lehine konuştu. Bu ifade çok önemlidir” dedi.