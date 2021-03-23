Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’da Müslüman kuruluşların başkanları, hükûmetten ülkedeki Müslüman ve göçmenlere yönelik ayrımcılık ve ırkçılığa karşı daha etkin mücadele etmesini talep ediyor. Ülkede, federal hükûmetin soru önergelerine verdiği cevaplara ve suç raporundaki verilere göre, son iki yılda aşırı sağcıların işledikleri suçlarda artış görüldü. Müslümanlara yönelik işlenen suçlar da yüksek seviyede seyrediyor. Verilere göre, Müslümanlara ve onlara ait kurum, kuruluşlara yönelik 2019’da 950, 2020’de 901 suç işlendi.

Başkent Berlin’de ayrımcılığa ve İslam düşmanlığına karşı faaliyetlerde bulunan Inssan e.V derneğine 2020’de 228 İslam düşmanı ve ayrımcı olay bildirildi. Derneğin açıklamasına göre, bunların yüzde 48,7’si sokakta veya toplu taşıma araçlarındaki gibi yerlerde yaşandı. Ayrıca İslam düşmanı ve ayrımcı olayların diğer bölümü, hizmet sektöründen, eğitim alanlarından, internet üzerinden ve iş yerlerinden gelen bildirimleri kapsıyor. Bildirimde bulunanların yaklaşık üçte ikisinin kadınlar olduğu bilgisi de paylaşıldı.

SÖZLÜ SALDIRILAR ARTTI

Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici ve Berlin İslam Federasyonu Başkanı Murat Gül, ayrımcı davranışlarla ve ırkçı saldırılarla özellikle başörtülü kadınların karşı karşıya kaldığını belirterek şunları söyledi: Son dönemde sözlü saldırılar oluyor. Başörtünün üzerine tükürmeler, başörtüsünü çekme olayları oluyor. Bundan vahim olan güncel olaylar, örneğin alışverişe veya bir müesseseye gittiğimizde oradaki konuşmalar, hor görülmeler veya verilen cevaplar gerçekten vahim bir şekilde ırkçılığın yoğun olduğunu göstermekte.

2-3 KADIN BİRLİKTE GİDİYOR

Berlin’de bile bazı yerlerde başörtülü veya Müslüman olarak gittiğinizde problemle karşılaşabildiğine dikkat çeken Murat Gül "Son dönemde kadınlar tek başına metroya binmediğini ve arabayla bir yere gittiğini veya tramvay kullanacakları zaman 2-3 kadının birlikte gittiğini anlatıyor. Çünkü saldırılar ve tehditler oluyor" diye konuştu.

Kesici, Almanya’da uzun zamandan beri Müslümanlara karşı düşmanlık yapıldığını dile getirdiklerini vurgulayarak, son dönemde bunun yoğunlaştığını izah etmelerine rağmen siyasetçilerin bu duruma karşı etkili tedbirler almadığının altını çizdi.