Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Avustralya ve Yeni Zelanda’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının kontrol altına alınmasıyla 19 Nisan'dan itibaren iki ülke arasında seyahatler edenler için karantina şartının aldırılacağını açıkladı.



Karantina şartı olmadan seyahatlerin başlaması için bütün koşulların uygun olduğunu vurgulayan Ardern, “Yeni Zelanda Sağlık Genel Müdürü, Covid-19'un Avustralya ve Yeni Zelanda arasında bulaşma riskini düşük olarak tespit etti. Karantinasız seyahatin başlamasını güvenli olarak değerlendirdi. Bu karar sevdiklerinizle yeniden görüşme ve iki ülke arasında seyahat edilmesi fırsatını sunuyor" ifadelerini kullandı.



Yeni Zelanda ve Avustralya karantinasız seyahatleri belli koşullar altında gerçekleştirilecek. Yeni Zelanda Covid-19 Müdahale Bakanı Chris Hipkins’in yaptığı açıklamada, “Yeni Zelanda ve Avustralya arasında karşılıklı olarak seyahat etmek isteyenlerin, seyahat tarihinden 14 gün önce yaptıkları testler negatif olmalı. Koronavirüs test sonucu beklemiyor olmalı ve 14 gün önce başka ülkeden gelmiş olmamalı. Uçaktaki mürettebat ise, uçuşun öncesinde riskli bir bölgeden uçmuş olmamalı” dedi.